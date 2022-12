ROMANZO

Il vecchio commissario Bärlach è a fine corsa. A pochi giorni dalla pensione, giace in un letto d’ospedale. Il complesso intervento a cui è stato sottoposto è andato bene, sì, ma gli è stata diagnosticata una malattia senza scampo. È messo male, Bärlach, e le riviste che ha a disposizione per distrarsi non lo distraggono affatto.

Finché non si fa strada un terribile sospetto...

IL SOSPETTO Friedrich Dürrenmatt Traduzione di Margherita Belardetti Ed. Adelphi 120 pp.