ROMANZO

Nato a Roma nel 1966, laureato in Giurisprudenza con Sabino Cassese e avvocato dal 1995, si occupa prevalentemente di diritto amministrativo. Accanto alla professione forense, che svolge da oltre 25 anni, è stato “coinvolto” nella scrittura (soggetto e sceneggiatura) di alcuni film tra i quali “L’ultima lezione” prodotto dalla Rai (sulla scomparsa di Federico Caffè); “La vita rubata” prodotto dalla Rai (sull’omicidio di Graziella Campagna); “Edda Ciano ed il comunista” prodotto dalla Rai (tratto dal libro di Marcello Sorgi); “La scorta di Borsellino” prodotto da Taodue (sulla strage di via D’Amelio). “Una vita come la tua” è il primo e, al momento, unico romanzo che ha scritto e che, liberamente ispirato a fatti di cronaca giudiziaria, vorrebbe raccontare i rapporti tra un padre e un figlio in un momento cruciale delle loro rispettive vite.