ROMANZO

Anastasia Scarpetti ha trent'anni ed è una neo iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, prossima all'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio. Nel 2018 ha conseguito il Master in Scienze Forensi presso l'Università “La Sapienza” di Roma e lo scorso luglio ha sostenuto il concorso in magistratura per la prima volta. Dal 2013 ha frequentato i tre livelli del corso di Narrativa della Scuola di Scrittura “Omero” e ha all'attivo tre romanzi pubblicati (“Un tatuaggio per Joe Strummer” - Augh! Edizioni, Viterbo, 2017; “Come siamo diventati grandi” – Eretica Edizioni, Buccino ( SA), 2020; “Io ci scommetto”, Eretica Edizioni, Buccino ( SA), 2021).