SCIENZA

Sono tra noi. I robot sono oggi una realtà: l’innovazione tecnologica ci ha permesso di costruire automobili senza conducente, app che traducono segni incomprensibili in frasi di senso compiuto, abitazioni che accendono luci e riscaldamento a nostro comando. E questo è niente in confronto alle rivoluzioni che altri dispositivi, ancora più sofisticati, stanno mettendo in atto. Martin Ford ci guida all’interno delle implicazioni presenti e future dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Una narrazione scientifica affascinante che, alternando esperienze personali dell’autore, interviste a specialisti del settore e i dati delle più recenti ricerche, rivela il panorama delle trasformazioni economiche e sociali che affronteremo nei prossimi anni.

IL DOMINIO DEI ROBOT. Come l’intelligenza artificiale rivoluzionerà l’economia, la politica e la nostra vita Martin Ford Il Saggiatore Luglio 2022