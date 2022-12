(Adnkronos) - Il Canada ha pubblicato la sua prima strategia nazionale di adattamento al clima, che conta 1,2 miliardi di dollari di finanziamenti per proteggere le comunità dai crescenti impatti del riscaldamento globale. Come molti altri paesi, il Canada sta assistendo ad un aumento delle condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici, con perdite annue che raggiungeranno i 15,4 miliardi di dollari entro il 2030. L'implementazione di nuovi standard per affrontare inondazioni, incendi e nuove costruzioni potrebbe far risparmiare al Canada circa 4,7 miliardi di dollari all'anno.