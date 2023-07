«Non mi rimprovero assolutamente nulla, ho fatto l'unica cosa che era possibile fare in quel momento. Ricordo solo che per cinque mesi alla procura di Milano non sono state fatte le iscrizioni, e che se si pone il segreto per dire che occorre fare le indagini, che almeno si facciano. Per farle, però, bisogna iscrivere. Insomma, ritengo sbagliata quella sentenza ma quello che ho da dire lo dirò nei motivi di appello». Lo ha detto l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ospite di 'In Onda' su La7, riferendosi alla condanna per rivelazione del segreto d'ufficio a 15 mesi di reclusione, decisa dal tribunale di Brescia, per la diffusione illecita di copia dei verbali resi dall'avvocato Piero Amara ai pm di Milano e la conseguente notizia dell'inchiesta sulla presunta esistenza della loggia Ungheria.