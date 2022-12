IL DOLORE DELLA CANCELLIERA MERKEL

Sarebbe affetto da una malattia psichiatrica il conducente dell’auto che ieri ha travolto la folla nel centro di Treviri, in Renania settentrionale- Vesftalia. Il bilancio è di quattro vittime, tra cui un bambino di nove mesi, e 15 feriti. Il conducente del mezzo, un tedesco di 51 anni, è stato arrestato. La cancelliera Angela Merkel ha espresso le proprie condoglianze «ai parenti delle persone strappate alla vita in maniera così improvvisa e violenta». LA STRAGE A TREVIRI, L’AUTORE UN 51ENNE CON TURBE PSICHICHE

Feriti gravi che giacciono a terra, negozi danneggiati, il Range Rover nero obbligato a fermarsi grazie all'intervento della polizia, la presenza di numerosi mezzi dei soccorsi: sono alcune delle immagini e dei video che circolano sui social media dopo che un'auto è piombata sulla folla a Treviri, causando almeno quattro morti e 30 feriti.

A quanto afferma il Triersche Volksfreund, un testimone oculare parla di un Range Rover Suv che percorreva la zona a tutta velocità e che all'impatto ' si sono viste persone volare in aria'.

La polizia ha smentito che l'autista arrestato sia una donna, come inizialmente era stato riportato da indiscrezioni di stampa; fra le vittime c'è anche una bambina. Le indagini procedono in tutte le direzioni e non si esclude l’ipotesi che l’uomo al volante – un tedesco di 51 anni – soffrisse di disturbi psichici, ma neanche la pista della conversione islamista, oppure che si sia trattato dell’attacco compiuto da un estremista di destra. Tra le ipotesi, anche quella che l’uomo sia stato colto da uno “shock diabetico” e che per questo abbia perso il controllo del veicolo: nell'auto.

Le autorità di Treviri hanno lanciato un appello alla cittadinanza di lasciare immediatamente l'area del centro cittadino.

In una nota, si afferma che ' a causa della particolare situazione operativa, evitate assolutamente il centro della città'.