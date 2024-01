«Il ricalcolo della pena evita il rischio degli arresti per Moretti. Il carcere non lo rischia sicuramente: la riduzione della pena che potrebbe essere comminata a Firenze la farà scendere, non sarà più pari a cinque anni». Lo ha dichiarato l'avvocato Ambra Giovene, difensore di Mauro Moretti, dopo il verdetto della Cassazione di ieri sera. «Rimane - aggiunge il legale - la responsabilità che viene acclarata. Rimaniamo molto insoddisfatti rispetto all'esito conclusivo di questa vicenda perché ovviamente si rifiuta di trattare un compendio probatorio che è tutto a vantaggio dell'ingegnere Moretti, perché sono profondamente convinta che è questo che emerge dagli atti del processo».