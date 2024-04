ll gup di Latina ha rinviato a giudizio Marie Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente suocera e moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, nell’ambito dell’inchiesta sulle cooperative coinvolte nella gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati. A processo, insieme alle due donne, anche due cognati del deputato.

Le accuse contestate a vario titolo e a seconda delle posizioni sono di frode in pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio. Secondo l’ipotesi accusatoria della procura della repubblica di Latina, i due milioni di euro che erano stati erogati e destinati all’accoglienza dei migranti, sarebbero stati distratti per altri scopi e utilizzati per acquistare beni immobili all’estero e per acquisti di abbigliamento e accessori griffati. Il processo si aprirà il prossimo 11 giugno a Latina.