Francesco Paolo Sisto è il miglior ministro della Giustizia per i lettori del Dubbio. È quanto emerge dal sondaggio, senza alcun valore scientifico ma indicativo di un sentiment, lanciato l'altro giorno sul sito del nostro giornale. L’attuale sottosegretario alla Giustizia, avvocato penalista di Bari e appena rieletto in Parlamento nelle liste di Forza Italia, con quasi il 50 percento delle preferenze ha stracciato tutti gli altri nomi che erano stati proposti. Sisto, in particolare, ha preso il doppio delle preferenze di Carlo Nordio ed il quadruplo di Giulia Bongiorno, i due candidati più gettonati per il ruolo di Guardasigilli, il primo in quota Fratelli d'Italia ed il secondo Lega. Molto staccati l'ex presidente della Corte costituzionale Sabino Cassese, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, la capogruppo azzurra a Palazzo Madama Anna Maria Bernini. Se il responso dei lettori è chiaro, a sbarrare la strada a Sisto potrebbe essere il diktat di Giorgia Meloni che, in più occasioni, ha affermato di non volere esponenti del governo Draghi nel suo esecutivo.

Nei confronti di Sisto, poi, ci sarebbe agli occhi del premier in pectore un “handicap”: quello di aver convintamente sposato le riforme della giustizia, penale, civile, tributaria e