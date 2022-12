LE REGIONALI

Il centrodestra si afferma anche in Sicilia, dove alle regionali trionfa Renato Schifani. Secondo le proiezioni di OpinioItalia per la Rai, a spoglio ancora in corso, il candidato della coalizione di destra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega ( Prima l’Italia – Salvini Premier), Nuova Democrazia Cristiana, Popolari e Autonomisti, avrebbe ottenuto il 42 per cento dei consensi, seguito dall’ex primo cittadino di Messina Cateno De Luca, al 23,3 per cento con la coalizione “De Luca sindaco di Sicilia”. Sei i candidati in lizza per la poltrona di Palazzo d'Orleans: oltre a Schifani e De Luca avevano tentato la scalata all’Ars anche Caterina Chinnici, del Pd e della lista Centopassi ( 16,6%), Nuccio Di Paola, del M5S ( 16,3%), Gaetano Armao, candidato di Azione e Italia Viva, ed Eliana Esposito, candidata di “Siciliani liberi”. A votare è stato il 48,62 per cento degli aventi diritto, ovvero 2.249.870 persone su 4.627.146 elettori. Un dato comunque superiore a quello di cinque anni fa, quando a presentarsi alle urne era stato il 46,75% degli aventi diritto. Stando alle proiezioni, ci sarebbe un testa a testa tra le liste di Fratelli d'Italia e del M5S, rispettivamente al 15,8% e al 15,4%. Il Pd sarebbe invece al 12,5%, poco sopra Forza Italia, al 12%, mentre la Lega si attesta al 7,6%. Per quanto riguarda le liste minori i Popolari e autonomisti di Raffaele Lombardo raggiungono il 7% e la Nuova Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro il 6%. Tutti gli altri sarebbero sotto la soglia di sbarramento del 5%: Centopassi di Claudio Fava, che però è in coalizione con il Pd, al 3,6%; Sicilia vera al 2,1% e Azione - Italia Viva di Calenda e Renzi all' 1,5%.

«Questa è una vittoria di tutto il centrodestra - ha commentato Schifani -. Anche i partiti regionali raggiungeranno la soglia del 5 per cento e contribuiranno, con i loro rappresentanti, a sostenere il mio governo. Di questo sono particolarmente felice. Voglio ringraziare Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini». Schifani si è detto anche certo che «ci sarà una maggioranza abbastanza qualificata e non leggera come qualcuno adombrava». «Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto», ha commentato invece sui social De Luca quando ormai la vittoria di Schifani è apparsa certa. Mentre ad esultare è Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia. «Sono molto contento che sia un palermitano di Forza Italia. Lo dico con piacere perché fino ad oggi era mancato sia l’uno che l’altro - ha detto parlando con i giornalisti al suo arrivo all’hotel Delle Palme di Palermo, dove è allestito il comitato elettorale di Schifani -. Per me che rappresento Forza Italia da 30 anni e sono palermitano è una grande soddisfazione e ne sono veramente felice».

DALL’ALTO RENATO SCHIFANI, CATENO DE LUCA, CATERINA CHINNICI E NUCCIO DI PAOLA