TRAGEDIA IN OHIO

ALESSANDRO FIORONI Jayland Walker nuovo caso Floyd ucciso dalla polizia con 60 colpi

La tragedia in un controllo stradale il giovane afroamericano di Akron era disarmato Il procuratore promette un ’ indagine completa. Manifestazioni di protesta in città

Un nuovo caso Floyd rischia di incendiare gli Stati Uniti. La vittima e infatti ancora una volta un afroamericano disarmato, i suoi carnefici otto poliziotti di cui uno nero.

L'uomo rimasto ucciso per mano della polizia si chiamava Jayland Walker, aveva 25 anni, il 27 giugno si trovava alla guida della sua automobile quando è stato fermato da una pattuglia a Akron in Ohio per non specificate violazioni delle norme di circolazione stradale. Da questo momento in poi e cominciata un’escalation di eventi che ha portato ala morte di Walker al termine di un inseguimento a piedi a cui è seguita una sparatoria da parte degli agenti, una vera e propria grandinata di colpi esplosi contro l'uomo che con sé non aveva nessuna arma, sul suo corpo sono state contate ben sessanta fori.

E stata la stessa polizia di Akron, domenica scorsa, a rendere pubblico un video nel quale viene mostrato l'accaduto. In realtà le immagini non restituiscono perfettamente la dinamica a anche se è impressionante il rumore degli spari e la concitazione di quei momenti.

Il video infatti è stato ripreso da una bodycam indossata da un agente ma non mostra un quadro generale della scena.

La ricostruzione per forza di cose è comunque tutta affidata alle immagini della polizia. Le dichiarazioni ufficiali rilasciate dalle autorità locali dicono che dopo il fermo Walker sarebbe uscito dal veicolo ancora in movimento indossando una maschera da sci e successivamente fuggito a piedi.

Prima di questo, una frazione di pochi secondi, nella macchina si intravede un flash che viene ritenuto un possibile sparo. Una pistola, un caricatore e una fede nuziale sono stati trovati sul sedile insieme a un involucro coerente con l'arma.

Dopo un tentativo fallito di utilizzare dispositivi stordenti, l'inseguimento a piedi è continuato in un parcheggio, a quel punto si può sentire l’ uragano di colpi.

Il capo della polizia, Mylett, ha raccontato ai media di aver visto il video dozzine di volte e le azioni di Walker al momento sono difficili da distinguere, ma un fotogramma sembra mostrarlo ' abbassarsi all'altezza della vita', un altro mentre si gira verso un agente e una terza immagine ' cattura un movimento in avanti del suo braccio'.

Il procuratore generale dello Stato Dave Yost ha promesso una ' indagine completa, equa ed esperta' da parte dell'Ohio Bureau of Criminal Investigation, mentre la polizia di Akron sta conducendo un'inchiesta interna separata per verificare se gli agenti abbiano violato le regole o le politiche dipartimentali.

Dopo la sparatoria, gli agenti sono stati separati e posti in congedo amministrativo. Nelle prime deposizioni tutti i poliziotti, indipendentemente uno dall'altro, hanno riferito che Walker si era girato e si stava muovendo in una posizione che poteva essere compatibile con il tentativo di sparare dei colpi di pistola.

Immediatamente dopo la pubblicazione del video si sono svolte diverse manifestazioni di protesta ad Akron in un'atmosfera che nelle prossime ore si teme possa degenerare in violenze tanto che i genitori dell'ucciso hanno lanciato un appello affinché tutto resti calmo anche se la rabbia della comunità per l’ennesimo omicidio da parte di un agente appare comprensibile.

Un corteo ha attraversato la città senza incidenti ed è terminato davanti al palazzo di giustizia. Il presidente della NAACP Derrick Johnson ha fatto sapere in una dichiarazione che la morte di Walker non è stata autodifesa, ma ' un omicidio. A bruciapelo.'

Secondo uno degli avvocati della famiglia, Bobby DiCello, la polizia avrebbe sparato anche dopo che Walker era fermo a terra, e che è stato ammanettato prima di cercare di fornire un pronto soccorso. ' Come si sia arrivati a questo con un inseguimento va al di là della mia comprensione', ha detto DiCello, aggiungendo che la famiglia di Walker non sa perché il ragazzo sia fuggito dalla polizia. Walker era in lutto per la recente morte della sua fidanzata, ma non aveva precedenti penali e non c'era alcuna indicazione tale da far pensare comportamento fuori dalla norma. Tutte le celebrazioni per la Festa dlel’Indipendenza del 4 luglio sono state annullate. Il campione Nba LeBron James, originario di Akron, ha twittato che prega per la sua città natale. Mentre per ora nessun membro del governo ha commentato i fatti.