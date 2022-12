IL SISTEMA DELL’EX GIUDICE

Il “Sistema Saguto” esiste. A confermarlo ieri è stata la Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha riformato parzialmente in appello la condanna inflitta in primo grado all’ex giudice della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, condannata a 8 anni e 10 mesi e 15 giorni di reclusione ( quattro mesi in più rispetto al primo grado), con l’accusa di avere gestito in modo clientelare e illegale i beni sequestrati e confiscati alla mafia. La sentenza è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio del collegio presieduto dal giudice Marco Sabella, al quale la procura generale aveva chiesto una condanna a 10 anni per l'ex toga.

Un lungo dispositivo, quello letto dal presidente, che ha di fatto confermato la sentenza di primo grado - che aveva fatto cadere l’accusa di associazione a delinquere -, ad esclusione del «depotenziamento di alcuni reati satellitari», ha commentato dopo la sentenza il procuratore generale Antonino Patti. Confermata, invece, l'accusa di corruzione: l'ex giudice avrebbe intascato una mazzetta da 20 mila, consegnata dall'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, condannato a 7 anni e 7 mesi ( un mese in più rispetto al primo grado) e considerato il re degli amministratori giudiziari, che dalla Saguto avrebbe ricevuto diversi incarichi. Confermati i 6 anni e 2 mesi inflitti in primo grado a Lorenzo Caramma, marito della giudice, mentre si riduce a quattro mesi ( sei nel primo processo) la condanna inflitta al figlio Emanuele Caramma. Confermate le condanne per l’ex prefetto di Palermo Francesca Cannizzo ( 3 anni) e per l’ex professore dell’Università Kore di Enna Carmelo Provenzano ( sei anni e 10 mesi). Condannati anche Rosolino Nasca, direttore della Dia di Palermo ( 2 anni e 8 mesi), l'amministratore giudiziario Roberto Santangelo ( 4 anni e due mesi), Walter Virga ( un anno e 4 mesi), Maria Ingrao e Calogera Manta ( 2 anni e 8 mesi). Un anno e dieci mesi di reclusione per il preside della facoltà di Giurisprudenza di Enna Roberto Di Maria e 2 anni e 8 mesi il tenente colonnello della Guardia di finanza, Rosolino Nasca, ex direttore della Dia di Palermo. Disposta anche una estensione delle confische: per Saguto e Seminara, ammontano, rispettivamente, a 661.272 euro e 650.172 euro. Risarcimenti anche per il ministero della Giustizia a carico di Seminara e Caramma, per complessivi 48.300 euro a testa; e per 7.850 euro a Saguto.

Secondo l’accusa, per anni l’ufficio della sezione di Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo è stato trasformato in un ufficio di collocamento, con un comportamento «predatorio» da parte degli amministratori giudiziari, recando «un danno irreparabile e incalcolabile all’immagine dell’amministrazione della giustizia». Le nomine degli amministratori giudiziari dei patrimoni sequestrati e confiscati a Cosa nostra avvenivano dunque in modo clientelare, in cambio di favori e regali. Per anni, però, Saguto è stata considera un’icona antimafia: finita nel mirino dei clan di Gela per i sequestri, alla fine si sarebbe rivelata al vertice di quello che per l’accusa era un «sistema corruttivo permanente». Ed è proprio da Gela che è partita l’inchiesta che ha scoperchiato tale sistema, grazie ad un’intercettazione tra il dipendente di una concessionaria d’auto di Gela e un finanziere. Il terremoto giudiziario scoppiò nel settembre del 2015 e portò alla radiazione dell’ex icona antimafia. A commentare la sentenza è Pietro Cavallotti, una delle “vittime” del sistema Saguto: la sua famiglia è stata accusata di mafia e si è vista portare via tutto, imprese e abitazioni. Sequestri che, dopo otto anni, si sono rivelati illegittimi. Ma troppo tardi: le aziende sono ormai ridotte in polvere. «Vale la presunzione d'innocenza fino al terzo grado giudizio anche per lei - ha commentato Cavallotti -. Lei che ha tolto il patrimonio a persone che, diversamente da lei, sono state assolte con sentenza definitiva. Non c'è alcuna soddisfazione. Il processo Saguto è servito a salvare le apparenze, come se togliere di mezzo la Saguto significasse avere risolto un problema che invece è generale e che va oltre gli episodi di miserabile corruzione dei quali la Saguto è accusata». Soprattutto, «rimane in piedi un sistema di regime ha aggiunto -, illiberale che mette a repentaglio la libertà di tanti innocenti. Il caso Saguto, erroneamente definito tale dai media, non è servito a niente. Sarebbe stato doveroso parlare del cancro del sistema normativo delle misure di prevenzione. Per me la soluzione non è la giustizia penale nei tribunali. La soluzione è la riforma della legge in Parlamento. Bisogna intervenire per evitare altri disastri, per mettere un freno all'arbitrio dei magistrati. Per ridare agli innocenti ciò che i giudici gli hanno tolto. Questa sarebbe la vera giustizia. Il carcere della Saguto non serve a niente. Non serve a lei e non serve alla collettività» .