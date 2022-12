IL NUOVO PREMIER BRITANNICO

Conservatore, giovane, in parlamento da soli 7 anni ma gia con una solida esperienza politica da ex ministro delle finanze o come si dice oltremanica, Cancelliere dello scacchiere. Ricchissimo ma figlio di immigrati indiani. Un insieme di caratteristiche che lo distanziano non poco dal classico esponente tory. Rishi Sunak sarà il nuovo primo ministro britannico succedendo al breve interregno di Liz Truss che ha navigato per 45 giorni in acque agitatissime e alla fine ha alzato bandiera bianca. Sunak è rimasto l'unico candidatoin campo tra i tories dopo che la sua unica rivale, la leader alla Camera dei Comuni Penny Mordaunt, si è ritirata non essendo riuscita a ottenere un sostegno sufficiente tra i parlamentari. Il 42enne invece ha raccolto l'appoggio di quasi 200 deputati conservatori che ne hanno sostenuto pubblicamente la candidatura. Il nuovo primo ministro dovrebbe entrare in carica nei prossimi giorni e dovrebbe tenere un discorso alle Camere riunite. L’atto di consacrazione finale sarà la nomina da parte di re Carlo III.

Quella di Sunak è a tutti gli effetti una rivincita dopo che a settembre era stato sconfitto proprio da Truss nella competizione per la leadership. Come sarà il suo governo e ancora tutto da scoprire, la strada non si preannuncia agevole con i partiti di opposizione che hanno richiesto elezioni generali ( che non si svolgerebbero prima del 2024) sostenendo che Sunak non ha un mandato democratico. In ogni caso c'è molta attesa per le prime mosse che saranno attuate dal nuovo inquilino di Downing Street. Durante l'estate, il messaggio della campagna di Sunak si era concentrato principalmente sul peggioramento dell'economia britannica e il suo piano per risollevarla. Come ex Cancelliere, nominato nel 2020, si era trovato a fronteggiare la crisi causata dalla pandemia e il lockdown, la sua ricetta era semplice: Eat Out to Help Out per aiutare le aziende di ospitalità, una mossa che pero successivamente è stata collegata ad un picco di infezioni e lui stesso è stato multato per aver violato le restrizioni imposte alla popolazione.

Ma il suo piano di sostegno all'economia da 350 miliardi di sterline ha fatto schizzare la sua popolarità alle stelle nei sondaggi. Anche durante la sfida con Liz Truss aveva fortemente avversato la promessa di tagli fiscali dell'ormai ex primo ministro prevedendo guai maggiori. Sebbene considerato competente e in fin dei conti avveduto su Sunak pesa l'impressione che provoca il suo status sociale, quello di un uomo ricchissimo che non conoscerebbe le effettive difficoltà delle classi medio- basse.

Il primo premier asiatico della Gran Bretagna infatti e sposato con Akshata Murthy, figlia del miliardario indiano Narayana Murthy. Lo stesso Sunak ha lavorato per la banca d'investimento Goldman Sachs e in due hedge fund. La Rich List del Sunday Times stima che la fortuna della coppia valga circa 730 milioni di sterline.

Ma Sunak non proviene da una ricca famiglia, e nato da una coppia di immigrati indiani a Southampton nel 1980, suo padre era un medico di base e sua madre gestiva una farmacia. Ciò non gli impedì di frequentare scuole esclusive come il Winchester College e poi di andare a Oxford per studiare filosofia, politica ed economia. La direzione era però quella che portava al parlamento e nel 2015 è diventato deputato per i Conservatori nello Yorkshire e poi ministro junior nel governo di Theresa May prima di essere nominato segretario capo al Tesoro dal suo successore, Boris Johnson.

Sunak è sempre stato considerato un fedelissimo di BoJo ma non ha esitato a dimettersi dicendo che sentiva che il suo approccio all'economia era «fondamentalmente troppo diverso» da quello del primo ministro. Insomma un politico che sembra aver sfruttato i cavalli vincenti senza mai rinunciare alla propria visione. Lo dimostra anche il fatto che è stato un convinto sostenitore della Brexit dichiarando che il Leave avrebbe reso il Regno Unito «più libero, più equo e più prospero.» E il suo favore per l'uscita dall Unione Europea ha anche una ragione apparentemente sorprendente. In questa maniera sono state cambiate le regole sull'immigrazione, infatti per Sunak avere «un'immigrazione appropriata» puo avvantaggiare il paese ma si deve avere il controllo dei confini. Opportunista forse, ma in linea con altri leader europei su altri temi. La sua attenzione che ha espresso per i cambiamenti climatici non è differente dalle dichiarazioni dei suoi colleghi stranieri così come una certa postura rassicurante e familiare riguardo la sua vita privata. Non manca neanche una certa apparenza pop condita di rivelazioni sulle sue preferenze cinematografiche. Guerre stellari in primis, tanto che nel 2016, in visita in una scuola, confessò agli studenti che da piccolo voleva essere un cavaliere Jedi. Per il momento sarà primo ministro.