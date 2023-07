L’Università Federico II di Napoli ha lanciato il corso online gratuito “Analisi del processo civile riformato" (bit.ly/analisi- del-processo-civile-riformato) , una risorsa didattica unica che offre un’analisi dettagliata della recente riforma Cartabia del processo civile, introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Sotto la guida di 15 docenti e ricercatori esperti dell’Università di Napoli Federico II si avrà la possibilità di comprendere nel dettaglio ciascun istituto rinnovato della riforma. Un’occasione unica per avvocati, magistrati, tirocinanti, laureandi e chiunque aspiri a lavorare nell'area giuridica.

Il corso è progettato in modo tale da replicare e rielaborare in forma multimediale e audio-visiva la struttura del Commentario normativo: oltre 50 video e 18 unità didattiche ordinate in successione per temi contigui a rispecchiare la corrispondenza di disposizioni del c.p.c., del c.c. o di leggi speciali incise dalla riforma Cartabia della giustizia civile.

I temi affrontati vanno dalle nuove disposizioni sulla giustizia digitale alle modifiche in tema di mediazione delle controversie civili e commerciali.

Il corso online è dedicato a chiunque sia interessato al diritto processuale civile ed è stato progettato per laureandi, professionisti del settore giuridico, tirocinanti, magistrati, procuratori, avvocati dello Stato e chiunque aspiri a lavorare nell’area giuridica.

Al termine della fruizione sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione.



Per ulteriori informazioni e per effettuare l’iscrizione gratuitamente, visitare il sito www.federica.eu/federica- pro/analisi-processo-civile- riformato