«Un augurio di buon lavoro al vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, avvocato che era nel collegio difensivo di Alberto Bianchi. E' un bravissimo avvocato, adesso è vicepresidente del Csm, una delle più alte cariche dello Stato e noi gli facciamo tanti auguri». Lo ha affermato Matteo Renzi in tribunale a Firenze per l'udienza preliminare dell'inchiesta Open.

«Come ha detto il Presidente Mattarella, la garanzia di autonomia e indipendenza della magistratura - aggiunge Renzi - è fondamentale per riuscire ad avere un organo di autogoverno forte e autorevole. Non come l'ultimo che è stato imbarazzante».

«Ci vuole un organo di autogoverno - conclude - dove se un magistrato sbaglia, paga. E' un passaggio molto importante perché sapere che c'è un luogo dove chi sbaglia paga vale per tutti: per i giornalisti, avvocati, politici e deve valere anche per i magistrati».