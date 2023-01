La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità di due membri del Parlamento europeo, a seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe nell'ambito dell'inchiesta del Qatargate. Lo riferisce l'Eurocamera in una nota, dopo le indiscrezioni lanciate da Le Soir, il giornale belga che per per primo si è occupato dello scandalo a Bruxelles.

I nomi dei due eurodeputati verranno annunciati dalla presidente il 16 gennaio all'apertura della plenaria ma fonti dell'Eurocamera riferiscono che si tratta dell'italiano Andrea Cozzolino (Pd) e del belga Marc Tarabella, eurodeputati del gruppo S&D. A confermare la richiesta è la procura belga, che però precisa: “Non daremo i nomi o altre informazioni”.

“I primi passi procedurali sono stati compiuti e il presidente annuncerà la richiesta in plenaria alla prima occasione possibile, il 16 gennaio - fa sapere il Parlamento europeo, citato da Le Soir - La richiesta sarà poi trasmessa alla Commissione giuridica (Juri) per una proposta di decisione".

Metsola ha ricordato che “fin dal primo momento il Parlamento europeo ha fatto tutto ciò che era in suo potere per assistere nelle indagini e continueremo a garantire che non ci sia impunità. I responsabili troveranno questo Parlamento dalla parte della legge. La corruzione non può pagare e faremo di tutto per combatterla”, ha affermato la presidente. Metsola esporrà inoltre le sue intenzioni di riforma nelle prossime settimane, compresa una revisione delle norme attuali e il miglioramento dei sistemi interni.