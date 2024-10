Durante il secondo mandato di Berlusconi a Palazzo Chigi, concluso nel 2006, Giulio Tremonti inventò una curiosa formula: «Siamo il primo Esecutivo all’opposizione dello Stato». Voleva dire che lo slancio, o il presunto slancio della “rivoluzione liberale” berlusconiana era mortificato dalle resistenze, dal sabotaggio silenzioso e invisibile dei grand commis, delle figure tecniche, spesso provenienti dalla magistratura, che presidiavano posti chiave nei ministeri e remavano contro.

Forme di “boicottaggio interno” ci sono sempre, in tutte le maggioranze. È la dialettica politica, certo. Nel caso del governo Meloni, il fenomeno è in via di ridimensionamento almeno sul fronte giustizia. Lo attestano il rilancio delle leggi sulle intercettazioni e la compattezza sulla separazione delle carriere. Ma c’è una riforma importante quanto perduta, invisibile: la riforma della prescrizione.