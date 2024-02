La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, senza indagati e senza per il momento ipotesi di reato, dopo un esposto presentato dall’onorevole Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), dalla segreteria del Pd Elly Schlein e dal segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Nell’atto di nove pagine, presentato alla procura di Roma il primo febbraio, viene chiesto ai magistrati di verificare eventuali irregolarità sulla progettazione.

Salvini: «Si farà al 100%, creerà 120mila posti lavoro»

Intanto Matteo Salvini non ha dubbi che il Ponte sullo Stretto sarà realizzato nei tempi e nei modi stabiliti. Fra 0 a 100 quante possibilità ci sono di realizzazione del Ponte sullo Stretto? «Cento. Solo in Italia si riesce a fare battaglia politica su un Ponte, su una galleria, sulla Tav. Il Ponte sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani. Mi hanno denunciato, ho visto che il Pd ha fatto una denuncia. È un diritto di milioni di italiani viaggiare più velocemente e inquinare di meno. Il Ponte, secondo le stime della società, creerà 120mila posti di lavoro in tutta Italia. Solo in Italia la sinistra riesce a dire di no alle opere pubbliche» ha dichiarato il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.