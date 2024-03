Gli atti di nascita dei bimbi con due mamme non si possono cancellare. Lo ha deciso di Tribunale di Padova dichiarando inammissibili gli oltre trenta ricorsi della procura, che aveva inizialmente chiesto di rimuovere l’indicazione della “madre intenzionale”, cioè colei che non ha un legame biologico con il bambino, dai documenti già registrati al Comune.

La Procura aveva impugnato gli atti di nascita in seguito alla famosa circolare del ministero dell’Interno del gennaio 2023, ma aveva interpretato il provvedimento in maniera più restrittiva, unico caso in Italia, impugnando gli atti di nascita registrati dal 2017, anno dal quale l’amministrazione di centrosinistra aveva scelto questa strada.

Lo scorso novembre, con un colpo di scena, la procura aveva in parte cambiato posizione, chiedendo al Tribunale di inviare gli atti alla Corte Costituzionale per tutti i casi in esame, così come richiesto anche dagli avvocati della Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti+, che assistono pro bono 11 famiglie nell’ambito della campagna “Affermazione costituzionale”. Un manifesto lanciato dalla Rete lo scorso giugno proprio per chiedere l’intervento della Consulta, che con la sentenza 32 del 2021 aveva sollecitato il legislatore a colmare il “vuoto di tutela” in materia.

«Un passo avanti importante per le bambine e i bambini e per le loro mamme. Oggi vince l’amore e l’interesse primario delle piccole e dei piccoli», commenta il sindaco di Padova, Sergio Giordani. «Ho sempre ritenuto di agire secondo coscienza e secondo i principi della Costituzione - aggiunge Giordani - sono padre e nonno, oltre che sindaco, e per me era impossibile immaginare che ci fossero bambini di serie A e bambini di serie B. Nessuno scontro con la Procura, che ringrazio. Ora spero che il Parlamento prenda atto con urgenza che esiste un grave vuoto normativo e legiferi per tutelare queste famiglie. Un abbraccio a tutte le mamme per questo significativo pronunciamento, ho conosciuto le loro storie da vicino e ribadisco che il tema è solo di amore, buon senso e diritti per questi minori che diversamente sarebbero esposti a inaccettabili discriminazioni. Infine un grande grande grazie alla nostra avvocatura civica del Comune di Padova per il professionale lavoro e a tutti i dirigenti competenti», conclude Giordani.