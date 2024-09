Un milione di euro di risarcimento. Questo è quanto hanno chiesto le parti civili a Matteo Salvini al termine della discussione al processo Open Arms che si sta celebrando nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, e dove l’ex ministro dell’Interno è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni 147 migranti a bordo della nave dell’ong spagnola, nell’agosto del 2019.

«Per fortuna che Open Arms ha salvato 147 persone - dice l’avvocato Michele Calantropo, che rappresenta l’Arci - c’era una situazione drammatica a bordo. E invece, il ministro Matteo Salvini era impegnato solo a tenere un pugno duro contro quei disgraziati, pugno duro che era esclusivamente lo strumento elettorale per potersi differenziare perché in quella fase c’era uno scontro politico all’interno del governo, come hanno dichiarato alcuni ex ministri sentiti in quest’aula».

«Non patteggerò e non mi dimetterò», fa sapere Matteo Salvini su Rai 1 nella puntata di “Cinque minuti” che andrà in onda stasera. «Ho mille difetti - riprende il vicepremier e leader della Lega - ma chiesi il voto agli italiani per difendere confini e abbiamo risolto il problema dell’immigrazione clandestina, abbiamo salvato vite, abbiamo risparmiato agli italiani migliaia e migliaia di reati. Non pretendo una medaglia, ma nemmeno di finire in galera».

«Se sono convinto che tenere per parecchi giorni fermi sulla nave 147 persone fosse giusto? Assolutamente sì. La mia coscienza di padre di famiglia mi ha imposto di salvare vite in mare e su terra, ma nessuna legge può imporre di spalancare i confini del mio paese a immigrati clandestini che arrivano su navi straniere. Quindi durante il mio anno di governo, ho sostanzialmente quasi azzerato gli sbarchi, ho dimezzato il numero di morti e dispersi nel Mar Mediterraneo, ho fatto quello che la legge mi permetteva e che avevo promesso di fare agli italiani», dice il vicepremier. «Adesso non pretendo una medaglia - aggiunge - ma che io meriti sei anni di carcere, che non si danno neanche a un pedofilo o a un rapinatore, e in aggiunta un risarcimento di un milione di euro... Non sono ad Affari tuoi ad aprire i pacchi. Ho fatto il ministro, ho fatto il mio dovere e quindi conto che verrò assolto perché difendere i confini del mio paese non era un reato ma era un dovere. Un mio preciso dovere».

Al termine dell’udienza di oggi il Presidente Roberto Murgia ha annunciato la prossima udienza per il 18 ottobre per le arringhe difensive. Ma i giudici non si ritireranno in camera di consiglio in quel giorno perché ci sarà una ulteriore udienze per le eventuali repliche. E solo dopo sarà emessa la sentenza.

Intanto si stanno moltiplicando le iniziative promosse dai militanti della Lega o dai simpatizzanti, in vista dell'appuntamento del 6 ottobre a Pontida: oggi è partita ufficialmente la raccolta delle firme online, che proseguirà nel week end coi gazebo organizzati dal Carroccio.