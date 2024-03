Il Consiglio superiore della magistratura ha dato il via libera alla nomina di 7 componenti del direttivo della Scuola superiore della magistratura. Il plenum ha infatti approvato nella seduta di oggi pomeriggio due delibere: una per i 6 magistrati, l'altra per un professore. La prima delibera è stata approvata a maggioranza.

Hanno votato contro i 6 consiglieri laici di centrodestra e il togato indipendente Andrea Miredda e si sono astenuti i togati Roberto Fontana, indipendente, e Domenica Miele, di Magistratura democratica. Michele Papa, laico dei 5Stelle, non era presente e non ha partecipato al voto. Tra i magistrati sono stati scelti Gian Andrea Chiesi, consigliere di Corte di Cassazione; Roberto Giovanni Conti, consigliere di Corte di Cassazione; Fabio Di Vizio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze; Loredana Nazzicone, consigliere di Corte di Cassazione; Roberto Peroni Ranchet, consigliere della Corte d'Appello di Milano; Vincenzo Sgubbi, consigliere di Corte di Cassazione.

Tra i professori la scelta è caduta su Silvana Sciarra, ex presidente della Corte Costituzionale. La delibera per la sua nomina è passata sempre a maggioranza, con 4 astensioni: dei consiglieri laici Daniela Bianchini e Felice Giuffré di Fdi, Claudia Eccher, Lega ed Enrico Aimi, Fi. I componenti del direttivo della scuola sono in tutto 12: gli altri 5 erano stati nominati dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a dicembre scorso.