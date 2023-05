Per quanto riguarda la giustizia, “prevediamo il rinvio dei processi civili e penali quando una delle parti o l'avvocato difensore risiedono nelle zone colpite, e la sospensione fino al 31 agosto per quanto concerne l'amministrazione dei termini dei giudizi amministrativi contabili, militari e tributari”. Ad annunciarlo è la premier Giorgia Meloni, al termine del Cdm nel corso della quale è stato dato via libera al dl alluvioni con le misure per fronteggiare l’emergenza maltempo.

“Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite dall’alluvione. Penso che sia giusto ringraziare tutti i componenti del governo tutti i ministri interessati, hanno lavorato per la fase emergenziale”, ha spiegato Meloni, nella riunione con i sindaci e il governatore emiliano romagnolo Stefano Bonaccini.

“Per quanto riguarda la burocrazia prevediamo la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, compresi i concorsi”, ha aggiunto la premier. “Per i dipendenti pubblici delle zone colpite che fossero fisicamente impediti dal lavorare verranno ugualmente retribuiti”.