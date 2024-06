La Corte dei conti ha condannato in appello Carlo Lucchina a pagare all’erario circa 175 mila euro che la Regione aveva dovuto risarcire a Beppino Englaro il quale era stato costretto a traferire la ragazza in una struttura sanitaria in Friuli dove morì. Lo scrive il Corriere della Sera.

Caso Englaro, cosa scrive la Corte dei Conti

È stata una «concezione personale ed etica del diritto alla salute» a spingere l’allora direttore generale della Sanità della Lombardia Carlo Lucchina ad impedire che ad Eluana Englaro fosse interrotto il trattamento che la manteneva in stato vegetativo. «Non è stata un’obiezione di coscienza, ma sono state applicate le direttive arrivate anche dell’avvocatura regionale», ha affermato l’ex dg che valuterà se ricorrere in Cassazione. A più di 15 anni dalla morte, la triste vicenda di Eluana Englaro non si è ancora conclusa definitivamente. La donna morì il 9 febbraio nel 2009 a 39 anni di 17 dei quali trascorsi in stato vegetativo irreversibile dopo un gravissimo incidente stradale.