«Non usiamo toni apocalittici» ma «ribadiamo che la riforma sulla separazione delle carriere è un pericolo per l'indipendenza e autonomia della magistratura» e «non migliora affatto il servizio giustizia». Così stamattina il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia ha risposto indirettamente durante il Cdc in corso in Cassazione alla premier Meloni che durante la conferenza stampa di qualche giorno fa si era detta «sorpresa dai toni apocalittici» usati dalla magistratura quando si propongono delle riforme che la riguarda.

Per Santalucia quella in corso «è una partita che si gioca da 30 anni tra politica e giurisdizione che non ha voluto allentare il controllo di legalità sulla politica e oggi ci fanno pagare il prezzo per questo». Per il leader del “sindacato” delle toghe «è inaccettabile aver blindato il testo». Ammette che per l'Anm «il testo è inemendabile» tuttavia «ciò non significa che il Parlamento non debba occuparsene».

«Siamo servitori dello Stato che servono secondo le funzioni che sono proprie. Documenti del Consiglio d'Europa richiamano i magistrati al diritto-dovere di prendere la parola su riforme che possono mettere in discussione la loro autonomia», ha poi risposto durante il punto stampa quando Il Dubbio gli ha chiesto come commentava le dichiarazioni del vice premier Tajani («non credo che un servitore dello Stato debba protestare nei confronti del Parlamento. È come se i Carabinieri abbandonassero il servizio»).

Infatti, al termine della giornata di oggi il “parlamentino” del sindacato delle toghe deciderà le modalità di protesta da mettere in atto durante le inaugurazioni dell'anno giudiziario contro la riforma della separazione delle carriere e quando fare uno sciopero. «Non c'è nessuna forma di ribellismo illegale o istituzionalmente incompatibile - ha spiegato ancora Santalucia - ma si tratta di rendere palese alla cittadinanza, e il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario è importantissimo, le ragioni per cui riteniamo che questo ddl non vada nel segno di un miglioramento della giustizia e un rafforzamento delle garanzie di autonomia e indipendenza. Abbiamo il dovere di dirlo. Siamo assolutamente fedeli alla Repubblica ed è per questo - ha concluso - che facciamo ciò che ci accingiamo a fare, per fedeltà massima alla Repubblica».

