La Corte Suprema della Georgia, bloccando il pronunciamento di un tribunale di grado inferiore, ha ripristinato nello Stato il divieto di aborto dopo sei settimane. L'ordinanza entrerà in vigore oggi e rimarrà in essere fino a quando non verrà discusso l'appello presentato dalle autorità dello Stato.

Il 30 settembre, il giudice della Corte superiore di Atlanta, Robert McBurney, aveva stabilito che il diritto alla "libertà" stabilito dalla Costituzione della Georgia comprende anche le decisioni riguardanti la salute degli individui. Due giorni dopo, le autorità dello Stato hanno fatto appello contro la sua decisione.

La legge anti aborto in vigore in Georgia era stata approvata nel 2019, ma posta in 'standby' fino alla decisione del 2022 della Corte Suprema degli Stati Uniti, che aveva cancellato il diritto all'aborto a livello nazionale, rimandando la legislazione ai singoli Stati.