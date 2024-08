Le infrastrutture digitali arrivano anche nello storico Palazzo della Corte di Cassazione di piazza Cavour a Roma. È diventato operativo il progetto per l'abilitazione della connessione di rete mobile, anche in 5G, in uno dei palazzi più famosi di Roma, attraverso le infrastrutture digitali per la copertura dedicata multi-operatore per location indoor DAS (Distributed Antenna System) realizzate da Inwit a supporto della connettività 5G di tutti gli operatori, attualmente attiva con TIM e Vodafone.

Inwit ha installato un sistema DAS che consente a tutti gli operatori di telecomunicazione di garantire un segnale mobile stabile ed efficiente all'interno dello storico palazzo. Un'infrastruttura digitale e condivisa particolarmente importante all'interno di un edificio che, come ricorda la società, «a causa della struttura delle sue mura, ha da sempre presentato problemi di connettività che rendevano difficili le comunicazioni di rete mobile al suo interno».

Il sistema DAS è composto da micro-antenne 5G ready collegate tra loro e dall'impatto visivo minimo, che si adattano senza problemi anche in strutture di particolare pregio architettonico come il Palazzo della Corte di Cassazione di Roma. Il sistema abilita una migliore connettività e quindi anche servizi potenzialmente innovativi per l'ottimizzazione delle procedure, della gestione documentale e degli archivi e una velocizzazione delle comunicazioni, migliorando in questo modo la fruibilità e l'efficienza della giustizia. Un valido ausilio per un settore della pubblica amministrazione che sta affrontando un percorso importante di digitalizzazione.