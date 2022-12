L’INIZIATIVA

“La Cisl per l'Ucraina.

Insieme per la pace': è il titolo della campagna di raccolta fondi avviata oggi dal sindacato di via Po in tutti i luoghi di lavoro, nelle categorie, tra i pensionati, sui territori e nelle comunita’ locali per realizzare progetti umanitari a sostegno di profughi e popolazione colpite dall'aggressione russa.

La sottoscrizione prevede l'istituzione di uno specifico fondo di solidarieta’ in cui lavoratori , pensionati, strutture sindacali potranno dare il proprio contributo.

Le donazioni possono essere effettuate all'IBAN It64M01030032010000044 44436, intestato al ' Fondo di Solidarietà per Ucraina' con causale ' Donazione'. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per finanziare progetti a favore dei rifugiati e delle famiglie ucraine coinvolte dalla guerra.