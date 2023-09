Piegarsi ai diktat? Sì, ma portando a casa il risultato. Lo scontro interno alla maggioranza, destinato a deflagrare, si chiude - per il momento - con il passo indietro di Forza Italia sulla retroattività, con l’accantonamento, mercoledì sera, degli emendamenti sul decreto che estende l’utilizzo delle intercettazioni. Ma nel tabellone dei risultati gli azzurri possono segnare in positivo l’approvazione di tre proposte sulle intercettazioni, nonché la promessa di una riforma più ampia sull’utilizzo dei trojan.

Gli azzurri, ieri, sono infatti tornati alla carica, con la riscrittura delle proposte stralciate il giorno prima e la loro approvazione nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, dove è iniziato il voto sugli emendanti al decreto omnibus sulla giustizia. Il cedimento sulla retroattività, invece, è stato digerito grazie all’impegno, garantito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, di presentare, a stretto giro, una proposta che rielabora l'utilizzo delle intercettazioni e dei mezzi di captazione come i trojan, in un modo adeguato. Che le cose siano andate così lo conferma, di fatto, il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli: «Abbiamo aderito a espungere alcuni emendamenti che potessero intralciare una riforma più complessa che il ministro Nordio ha dichiarato che a breve presenterà in Parlamento - ha detto -. Quando riteniamo che sia corretto e possibile fare un passo indietro lo facciamo, ma siamo saldi sui nostri principi, come il garantismo che sia utile a combattere l'illegalità».

Insomma, guai a dire il contrario: «Non ci siamo piegati per nulla», fa sapere una fonte forzista, che rivendica la scelta “strategica” di calmare le acque, anche dopo la mossa di Pier Antonio Zanettin in Commissione Giustizia al Senato, dove nell’ambito dell’approvazione della relazione sull’indagine conoscitiva sulle intercettazioni ha chiesto un supplemento di riflessione sull’utilizzo dei trojan nei reati contro la pubblica amministrazione. Una relazione con la quale la presidente Giulia Bongiorno pretende di indicare la strada al governo, ribadendo l’irrinunciabilità delle intercettazioni, fondamentali nella lotta alla mafia, nel tentativo di arginare le incursioni di FI. Ma una stretta, al netto delle rinunce, è arrivata lo stesso.

Così, con la riformulazione del governo degli emendamenti di Tommaso Calderone, capogruppo in Commissione Giustizia, si punta a far trascrivere, anche sommariamente, «soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante per le indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine», mente i contenuti non rilevanti ai fini delle indagini «non sono trascritti neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, con l'espressa dicitura che la conversazione omessa non è utile alle indagini». Inoltre viene introdotto il divieto di trascrivere conversazioni personali, che non abbiano alcuna attinenza col processo.

Approvata, infine, la limitazione delle intercettazioni “a strascico” ai reati più gravi come mafia e terrorismo, per i quali è previsto l’arresto in flagranza, lasciando fuori quelli contro la pubblica amministrzione per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni. Il dl Giustizia arriverà a Montecitorio martedì e, a quanto pare, il governo è orientato a porre la questione di fiducia. Tra le proposte “garantiste” passa anche un emendamento a firma Enrico Costa (Azione), in base al quale il pm dovrà indicare per iscritto quanto ha speso per ogni intercettazione. «Nel foglio delle notizie» che deve redigere il pm, si legge nella proposta, «deve essere specificamente annotato l'importo delle spese relative alle intercettazioni». Nel 2023, ha evidenziato Costa, «il costo delle intercettazioni ammonterà a 213 milioni di euro. Un’enormità. Oltre 120mila bersagli intercettati all’anno. Ogni intercettato ha in media tra telefonate e messaggi 26 contatti al giorno. E le captazioni durano in media 50 giorni. Il conto è presto fatto: oltre 150 milioni di conversazioni intercettate ogni anno. È giusto, inchiesta per inchiesta, sapere quanto si è speso e quante intercettazioni sono state effettuate».

Insomma, in maggioranza tutti possono dirsi vincitori, compresa Giorgia Meloni, che ha esaudito le richieste di Giovanni Melillo, capo della Dna, e dei procuratori antimafia. Ma dagli scranni dell’opposizione parte l’attacco, con deputati e senatori del M5S convinti che non si tratti di garantismo, ma di un salva-colletti bianchi. «Quelli del centrodestra sono classisti presi solo dalla foga di intralciare i processi - affermano Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato, Roberto Scarpinato -. Sono talmente interessati solo a occultare, che arrivano persino a calpestare i diritti della difesa e quindi degli indagati». Ridurre le trascrizioni, secondo i grillini, rappresenta infatti «un grave vulnus proprio per la difesa degli indagati», dal momento che «gli avvocati non hanno diritto a ottenere copia delle intercettazioni ritenute non rilevanti», unica «bussola per orientarsi nel mare magnum di elementi disponibili e individuare possibili conversazioni utili per il loro lavoro difensivo. In questo modo si assegna un potere esclusivo alle forze di polizia e al pm». Non solo: per il M5S gli emendamenti forzisti sono un salvacondotto per «le malefatte dei comitati d'affari che lucrano con la corruzione - continua la nota -. Dovrebbero almeno avere il coraggio di fare un apposito decreto salva corrotti anziché muoversi tra i cavilli».

E vanno all’attacco anche i deputati del Pd, che hanno chiesto, senza ottenere risposta, se la nuova norma si applica solamente ai procedimenti in corso per le intercettazioni non ancora disposte, determinando l'inutilizzabilità di quelle già autorizzate, «con evidenti e gravi ricadute sui procedimenti in corso», hanno evidenziato Federico Gianassi, capogruppo in Commissione Giustizia, e la deputata Debora Serracchiani. Il decreto, dunque, rischierebbe di essere un «clamoroso boomerang», hanno affermato, in quanto la norma così formulata stabilisce, di fatto, «che tutte le intercettazioni disposte nei procedimenti in corso prima dell'entrata in vigore del decreto non sono utilizzabili. E non basta aver previsto che la nuova legge si applichi anche ai procedimenti in corso, perché se con ciò si intendesse che si applica anche alle intercettazioni già disposte prima dell’entrata in vigore vi sarebbe un conflitto di costituzionalità».