Si è insediato ieri il nuovo presidente del tribunale di Brindisi, Vincenzo Scardia, che ha lasciato la reggenza della Corte d'Appello di Lecce, affidata a Daniela Cavuoto. Scardia, eletto dal plenum del Csm, lo scorso 10 maggio, ha raccolto il testimone lasciato da Alfonso Orazio Maria Pappalardo, dal presidente facente funzioni, Valerio Fracassi a cui è stata affidata la gestione temporanea del tribunale di Brindisi.

«Dobbiamo recuperare la credibilità del nostro lavoro nei confronti dei cittadini, richiamandoci a quello che è il nostro ruolo», ha detto Scardia durante il suo discorso. «Questa è già la casa in cui i diritti vengono richiesti, accertati e affermati, a partire dagli ultimi. In questa casa trasparente l'avvocatura è una parte essenziale perché essenziale è la funzione dell'avvocato nell'esercizio della funzione», ha detto riferendosi agli avvocati presenti nell'aula in cui si è svolta la cerimonia di insediamento.