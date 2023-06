L'abuso d'ufficio? «E' un reato che richiede una soglia probatoria molto alta, a tutela dei possibili indagati». In un'intervista al quotidiano Domani, il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, Paolo Ielo, spiega che «sul piano generale vi sono state tendenze applicative che hanno inteso il reato d'abuso d'ufficio come una sorta di sanzione penale per la violazione di norme, talvolta anche di principi generali» ma che questa» non era la corretta interpretazione e «l'esiguo numero di condanne ne é la dimostrazione». Tuttavia, sottolinea Ielo, «oggi la norma è scritta in termini estremamente rigorosi, che poco si prestano a torsioni interpretative». E precisa: «Aggiungo che oggi, per quanto apprendo dal mio lavoro, sono più i magistrati che i sindaci ad essere denunciati per abuso d'ufficio».

L'attuale formulazione, ricorda Ielo, «è stata introdotta a metà del 2020» ma «per verificare se funziona, colpendo fatti realmente gravi, credo occorra attendere qualche anno». Alla domanda se il reato d'abuso d'ufficio è ad alto danno d'immagine per l'imputato e a bassissimo impatto penale e che quindi si configura come un arma contro la politica, Ielo risponde che «è vero che essere indagati è un fatto pregiudizievole, almeno sul piano reputazionale, ed è vero che esso fino ad oggi ha generato molte archiviazioni e poche condanne», tuttavia «dopo la riforma Cartabia il sistema contiene degli anticorpi, utili a tutelare la sacrosanta esigenza di non essere indagati “a prescindere”».

A giudizio del sostituto procuratore, la cancellazione del reato d'ufficio «è il via libera ai faccendieri, i quali non potranno essere puniti, che in forme opache medieranno interessi privati verso il settore pubblico, anche in aree come quella giudiziaria in cui non è consentita alcuna forma di mediazione lobbistica». Il risultato sarà «un danno collaterale di non poco conto per chi legittimamente esercita l'attività di lobbying costituzionalmente tutelata» mentre forse «sarebbe stata più urgente una regolazione dell'attivita' di lobbying attesa da oltre 30 anni».