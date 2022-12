BRUXELLES ACCELERA SULL’INGRESSO DEI DUE PAESI

«È un momento decisivo per l'Unione europea. Ci sono scelte che verranno fatte oggi. Sono fiducioso che verrà accordato lo status di candidato per l'Ucraina e la Moldavia, segnando una chiara prospettiva europea per l'Ucraina, la Georgia e la Moldova».

Con le parole del presidente del consiglio Ue, Charles Michel, si è aperta la giornata, la centoventesima, della guerra in Ucraina. Un riflesso che arriva da Bruxelles dove sono iniziati i colloqui sull'ingresso nell'Unione di Kiev e della Moldavia. Una decisione che non potrà non avere ripercussioni sui nuovi equilibri europei soprattutto nel corso del conflitto. Ma l'Ue è alle prese anche con un altro insidiosissimo problema e cioè quello del blocco delle merci russe verso Kaliningrad attuato dalla Lituania e derivato dalle sanzioni. La reazione di Mosca è stata pronta e forte destando qualche preoccupazione, diversi alti funzionari del Cremlino infatti hanno parlato di misure ' non solo diplomatiche'. Per questa ragione e per smorzare una tensione alle stelle, l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, e intervenuto ieri a margine del vertice Ue: ' La Commissione europea chiarirà le linee guida perché non vogliamo un blocco o vietare il traffico tra Russia e Kaliningrad.

Gli obiettivi sono due: prevenire l'evasione delle sanzioni e non bloccare il traffico. E stiamo lavorando su questo'. Schermaglie tutte politiche mentre la guerra sul campo non conosce soste. La città di Lysychansk, nel Donbass, rimane sotto il pesante bombardamento dei russi che avanzano. Il governatore dell'Oblast di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, Sergey Gaidai ha spiegato bene il senso della situazione nella quale i russi hanno ' concentrato più di un centinaio del sistema di razzi a lancio multiplo. Ci sono così tanti pezzi di artiglieria e mortai qui che i russi stanno semplicemente coprendo interi quartieri con fuoco pesante. Numerose vittime tra i civili'.

Intanto gli ucraini hanno annunciato di aver ricevuto dagli Usa i tanto richiesti lanciarazzi Himars. L’annuncio del ministro della Difesa Oleksii Reznikov: ' Grazie al mio collega e amico segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III per questi potenti strumenti! L'estate sarà calda per gli occupanti russi. E l'ultima per alcuni di loro'. Non si conosce il numero di queste armi anche se gli Usa starebbero valutando l'invio di altri modelli diversi. L'Onu ha reso noto il numero delle vittime civilei coinvolte nella guerra. Il bilancio, quasi certamente sottostimato, parla di 4.662 morti, tra questi almeno 1.207 donne e 320 bambini.

A Kiev si è svolta un'udienza preliminare nel primo processo contro un militare russo accusato di omicidio e stupro. Si chiama Mikhail Romanov, ha 32 anni. avrebbe ucciso un civile nella regione di Kiev il 9 marzo scorso e violentato la moglie dell'uomo.