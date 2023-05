Nuovi limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Lo prevede il decreto interdirigenziale 10 maggio 2023 emanato dal Capo Dipartimento degli Affari di Giustizia con il concerto del Ragioniere Generale dello Stato.

Il nuovo limite di reddito per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è stato elevato a 12.838,01 Euro, in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel biennio 2022-2022. È stato corretto dunque il decreto precedente, del 3 febbraio 2023, in quanto quest’ultimo faceva riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo riguardante una finestra temporale precedente: 2018-2020.

Plaude al cambiamento il Consiglio nazionale forense, che con il presidente Francesco Greco commenta: «La revisione dei parametri economici per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, frutto di un costante e produttivo dialogo tra il Consiglio nazionale forense ed il ministero della Giustizia rappresenta un principio fondamentale di equità e di giustizia sociale, che restituisce a tutti i cittadini, senza discriminazione economica, il diritto alla tutela dei diritti», dice il presidente del Consiglio nazionale forense.

Era stato proprio il Cnf, con una delibera votata dal plenum degli avvocati il 5 maggio scorso, a sollecitare il ministro della Giustizia a intervenire immediatamente per rivedere i limiti economici per l’accesso al gratuito patrocinio, tenendo conto del tasso di inflazione, pari al 9,4 per cento.

Il precedente provvedimento infatti «comportava una forte penalizzazione per i cittadini meno abbienti, i quali vedevano ridotta la possibilità di accedere alla giustizia in un momento di grande difficoltà economica per i contingenti problemi economici che il Paese intero sta attraversando», recita una nota del Consiglio.