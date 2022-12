Si fanno sempre più forti le voci che parlano di un'intesa tra Zingaretti e Di Maio sulla figura di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. Martedì e Mercoledì le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella.

Sembra proprio che dopo l’incontro di oggi pomeriggio tra il segretario Pd Nicola Zingaretti e il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio aumentino sensibilmente le possibilità per un governo guidato ancora da Giuseppe Conte. La svolta sembra avvalorata dal luogo del vertice che si è tenuto simbolicamente presso la sede del governo a palazzo Chigi. Anche la velocità del colloquio, poco meno di mezz’ora, sembra voler far pensare ad una concordia di massima circa il nome del presidente del Consiglio. Ora, in attesa che vengano confermate le indiscrezioni si attendono la giornata di domani e mercoledì quando al Quirinale si svolgeranno le consultazioni con il Capo dello Stato Sergio Mattarella.