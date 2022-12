Ore di attesa ma boom di accessi sulla piattaforma Rousseau. Di Maio dice che non sarà un governo di destra o di sinistra. Taglio dei parlamentari, misure per l'ambiente, cuneo fiscali i primi provvedimenti. La verifica la manovra di bilancio

Le urne telematiche della piattaforma Rousseau si sono chiuse alle 18 ma il risultato ha tardato davvero tanto ad arrivare. E' partita la ridda di supposizioni, hackeraggio, intoppo tecnico, altre questioni insondabili. Niente di tutto questo, intorno alle 19 da Milano, sede dell'associazione Rousseau hanno fatto sapere che si trattava solo di tempi tecnici e che il risultato definitivo sarebbe prima apparso sul blog del MoVimento e poi avrebbe parlato a Roma Luigi Di Maio. Quello che è certo è che la piattaforma si è sovraccaricata per il gran numero di accessi....., già alle 13.00 veniva comunicato da Davide Casaleggio il dato record di 56.127, poi alle 16.00 si saliva a 73mila. Grande e comprensibile soddisfazione. Da quel momento in poi però è calata l'incertezza più totale. Alle 19.22 finalmente il dato finale comunicato dal capo politico dei 5 Stelle, ha vinto il si per un governo con il Pd, l'80%. Di Maio ha parlato di dato unico al mondo per votazioni di questo tipo. «Noi abbiamo offerto un metodo diverso per formare il governo» ha ribadito il leader grillino che poi ha rivendicato l'ingresso dei 20 punti del Movimento nel programma di governo. Ci saranno dunque il taglio dei parlamentari, le misure ambientali, il cuneo fiscale. «Questo governo nasce dal voto degli iscritti del Movimento, anche dal Pd, ma sono orgoglioso che anche un cittadino lontano ha potuto incidere» dice ancora il capo politico.