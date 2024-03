«La riforma della giustizia tributaria è una riforma epocale per il riconoscimento dell'imprescindibilità e dell’indifferibilità dell’istituzione in un sistema tributario moderno di una magistratura tributaria “togata”, con quei requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza che costituiscono il proprium di qualsiasi organo di natura giurisdizionale. La riforma però ha richiesto inevitabili compromessi, come quelli, con scelte di discutibile coerenza ordinamentale che rappresentano un rischio di insuccesso della riforma, relativi alle modalità di reclutamento, alla progressione di carriera e ai requisiti dei nuovi giudici tributari. Ci si augura possano essere al più presto eliminati». Lo ha affermato il componente del Consiglio nazionale forense, Vittorio Minervini, nel corso dell'intervento dell'avvocatura all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario.

«Deve essere apprezzato - ha proseguito il consigliere del Cnf Minervini - l’importante ridimensionamento dei caratteri di “specialità” del giudizio avanti alle Corti di giustizia tributaria: misure come quelle in tema di ammissibilità della prova testimoniale, l’introduzione della conciliazione su proposta del giudice, la dettagliata individuazione dei criteri di riparto degli oneri probatori in giudizio, avvicinano meritoriamente – per quanto possibile – il contenzioso tributario al processo del giudice ordinario e tutto ciò deve esser visto con favore da parte dell’avvocatura».

«Di contro, anche questo momento di innovazione porta con sé alcune criticità, mutuate da recenti riforme delle altre procedure, come l’introduzione di misure volte a snellire il contenzioso anche attraverso la previsione di specifici limiti dimensionali degli atti di parte. Si confida, sul punto, che tale rilievo, confinato alla regolamentazione delle spese di lite, rimanga in tale ambito, in quanto forte è la contrarietà dell’avvocatura ad un qualsiasi contenimento della attività difensiva dei diritti del contribuente», è la conclusione del rappresentante degli avvocati italiani.