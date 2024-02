È Giuseppe Amato, capo della procura di Bologna, il candidato proposto all'unanimità dalla quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura per l'incarico di procuratore generale di Roma. La proposta sarà portata in plenum per il voto definitivo nelle prossime settimane. Tra le nomine votate ieri dalla commissione anche quelle di Laura Pedio alla guida della procura di Lodi, di Girolamo Tamburini a capo della procura di Mantova e di Michele Prestipino all'incarico di procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.