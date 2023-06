Via libera al nuovo concorso pubblico a tempo indeterminato per inserire 10 assistenti giudiziari nella pianta organica del comparto giustizia negli uffici della Provincia autonoma di Trento. È quanto ha deliberato la giunta regionale su proposta del presidente Maurizio Fugatti. «La pianta organica del personale amministrativo non dirigenziale è stata fissata, nell'ultimo decreto ministeriale del 2015, a 316 dipendenti per quanto riguarda gli uffici giudiziari presenti in Trentino e in particolar modo stabilisce che debbano essere un massimo di 61 gli assistenti giudiziari - commenta Fugatti -. Ad oggi, invece, abbiamo 45 dipendenti e 16 posizioni scoperte. Le domande potranno essere presentate entro il 30 giugno».