E' ufficiale: il Parlamento in seduta comune ha eletto Sono nove componenti laici su dieci per il Csm. Si tratta di Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli, Claudia Eccher, Fabio Pinelli, Enrico Aimi, Roberto Romboli, Michele Papa ed Ernesto Carbone. Non ce l'ha fatto solo Felice Giuffrè, indicato da Fratelli d'Italia, che si è fermato a 295 voti. Giuseppe Valentino, sostituito in corsa proprio da Giuffrè, aveva ottenuto 194 preferenze.

Su nove componenti laici del Csm eletti ieri sera, prevalgono gli avvocati. Hanno votato in 561, nessun astenuto. Romboli ha ottenuto più voti di tutti, 531; Bertolini 521; Bianchini 519 come Eccher e Natoli; Aimi, indicato da Forza Italia, ha incassato 517 preferenze, mentre Pinelli ne ha avuto 516 e Papa 506. Carbone, candidato del Terzo Polo, ha raggiunto quota 399. Voti dispersi 38, schede bianche 4, schede nulle cinque.