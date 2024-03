«Essendoci un'inchiesta in corso ogni commento da parte mia sarebbe improprio. In linea generale posso dire che l'acquisizione di dati sensibili dovrebbe essere sottoposta a controlli rigorosissimi. Come liberale, io antepongo la dignità e la privacy del cittadino a ogni altro valore, salvo i casi di necessità di tutela della sicurezza dello Stato. Purtroppo in Italia non abbiamo questa sensibilità: teniamo ancora in vigore il codice Rocco, di matrice fascista, ispirato a quello stato etico hegeliano che può interferire in modo eccessivo nella vita dei cittadini. Come appunto accade nel dossieraggio e, ovviamente, anche nelle intercettazioni». Lo dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un'intervista a 'Il Foglio' parlando dell'inchiesta di Perugia.

E in merito al cosiddetto 'dossieraggio' e al fatto che nel 2022 il numero di telefoni e dispositivi intercettati dai magistrati tramite trojan è aumentato del 24 per cento Nordio spiega: «L'articolo 15 della Costituzione definisce inviolabile la segretezza delle comunicazioni. La segretezza è infatti l'attributo della libertà, come il voto. La loro captazione da parte della magistratura dev'essere l'eccezione, mentre sta diventando la regola. In Italia le intercettazioni sono dieci volte più numerose della media delle democrazie occidentali. Rimedieremo».