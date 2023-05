«Un magistrato può essere fermato solo da una bomba o da un altro magistrato». Così Antonio Di Pietro, ex magistrato ed ex ministro, nella sala consiliare della sua cittadina molisana Montenero Di Bisaccia, in provincia di Campobasso, all'incontro organizzato dall'Università delle Tre Età sul tema "Giustizia e informazione fra verità e ipocrisia”.

«Chi ha fatto il proprio dovere ci ha rimesso la vita - ha aggiunto riferendosi alle stragi di mafia e all'assassinio dei giudici Falcone e Borsellino - e all'interno delle istituzioni, se scegli di rimanere libero, devi essere pronto a pagarne le conseguenze. Ma non per questo vanno perse speranza e passione, e ai giovani che intraprendono questa carriera dico questo: ricordate che senza cuore la giustizia diventa solo una macchina fredda e meccanica».