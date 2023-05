Tempo di decisioni importanti da parte della quinta commissione di Palazzo dei Marescialli che in data odierna ha votato per la procura di Reggio Calabria e per la Corte d’Appello di Lecce. I consiglieri laici e togati hanno scelto a maggioranza il magistrato Giovanni Bombardieri quale candidato ideale per la procura antimafia reggina.

Quattro voti infatti sono andati all’attuale procuratore, in carica dal 2018, mentre due al concorrente Raffaele Seccia, oggi sostituto procuratore generale della Cassazione. Il Consiglio di Stato di recente aveva fissato i paletti al Csm che se non avesse deciso oggi avrebbe “trasferito” i poteri della nomina al vicepresidente Fabio Pinelli, già indicato quale possibile commissario ad acta della pratica.

A Lecce, invece, si punta sul magistrato Antonio Francesco Esposito quale profilo più idoneo a ricoprire l’incarico semi-direttivo di presidente di sezione della Corte d’appello del capoluogo pugliese. Quattro le preferenze per Esposito, sola una per la dottoressa Virginia Zuppetta e un astenuto. La “palla” ora passa al Plenum.