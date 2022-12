Il ddl passa a Montecitorio, Cartabia ringrazia i partiti. Ora tocca al Senato, governo ottimista

C’è chi l’ha definita «riformetta», chi ha precisato che l’avrebbe voluta diversa, chi, invece, ne ha rivendicato la paternità definendola una grande vittoria. E alla fine, l’Aula della Camera ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, con 328 favorevoli, 41 contrari e 25 astensioni, ovvero il gruppo di Iv, che ha mantenuto fede alle promesse della vigilia. «Siamo ad un passaggio importante. In questo passaggio abbiamo proposto la riforma migliore possibile, ben consapevoli che come ogni riforma sempre tutto è perfettibile», ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, poco prima del voto. IERI IL SÌ DELLA CAMERA, ORA LA PALLA AL SENATO

Ed è stato proprio Sisto uno dei “protagonisti” della discussione di ieri a Montecitorio, dopo la decisione di dare parere sfavorevole all’ordine del giorno che impegnava il governo a ragionare sul «privilegio» della doppia indennità ai fuori ruolo. Un passo indietro che rappresenterebbe una «presa in giro», secondo la deputata- magistrata Giusi Bartolozzi, del gruppo Misto, che ha ricordato le parole pronunciate dal sottosegretario solo pochi giorni fa, quando aveva ammesso che la questione richiederebbe «un intervento ad ampio respiro con una trattazione complessiva dell’intero sistema». «Ma non c'eravamo detti, al termine dei lavori, che avreste ripensato, in un ulteriore provvedimento, di introdurre la modifica normativa? Perché dà parere contrario?», ha chiesto Bartolozzi. Domanda alla quale si sono associati anche Fratelli d’Italia e Italia Viva, ma rimasta senza risposta. E Italia Viva, sin dall’apertura dei lavori, ha annunciato il voto favorevole a tutti gli ordini del giorno relativi a separazione delle carriere e porte girevoli, presentate in particolare da Fratelli d’Italia e Lega. Ma sui temi “espunti” dalla riforma il governo è rimasto compatto. Dall’Aula diverse sono state le frecciatine rivolte all’Associazione nazionale magistrati, che sabato deciderà se proclamare lo sciopero come forma di protesta contro una riforma ritenuta «punitiva». «Mi auguro che non dobbiamo assistere al triste e vergognoso spettacolo di un potere dello Stato che sciopera contro un altro potere dello Stato - ha affermato Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia -. Uno sciopero ingiustificabile già nel fatto di essere stato minacciato anche perché quanto stiamo per votare in quest’Aula è un atto quasi dovuto». Ad esultare è soprattutto il vicesegretario di Azione Enrico Costa, secondo cui la riforma rappresenta «un’inversione ad U» rispetto ad una legislatura aperta con «la spazzacorrotti e il fine processo mai». Una vittoria, considerando che «le correnti della magistratura con queste norme perderanno potere», motivo per cui «oggi si scatenano contro questo provvedimento e parlano di stravolgimento del modello costituzionale della magistratura». Ma per il deputato si tratta, piuttosto, dello «stravolgimento della prassi per cui molto spesso coloro che sono più vicini alle correnti sorpassano i più bravi, i più meritevoli». Da qui il ringraziamento alla ministra Cartabia, non condiviso da Cosimo Ferri, che pure ha ribadito la fedeltà di Italia Viva al governo, ma non senza parlare di una rinuncia della politica sul tema giustizia. «Le riforme soprattutto in tema di giustizia non devono essere mai punitive, devono essere di confronto, di dialogo, però la politica nel confronto con l'altro potere dello Stato non può inchinarsi o arretrare». E ciò perché «questa riforma agevola il carrierismo dei magistrati», in quanto anche le pagelle sarebbero «in mano alle correnti». Insomma, una «mini- riforma» che «crea dei privilegi e delle eccezioni e l’eccezione diventa la regola. La ministra ha scelto una scorciatoia, ha scelto la strada di una politica che si arrende, che rinuncia e ha paura». Per Matilde Siracusano, di Forza Italia, «questa non è la nostra riforma» , ma si tratta comunque della «migliore legge sull'ordinamento giudiziaria che si è prodotta». Per poi attaccare l’Anm, che minaccerebbe lo sciopero «per impedire al legislatore di esercitare la propria funzione». E che non si tratta di una riforma che rispecchia l’idea di giustizia del proprio partito lo ha affermato anche la grillina Valentina D’Orso, rivendicando il testo dell’ex ministro Alfonso Bonafede. Ma trattandosi di una mediazione tra forze politiche distantissime, per la deputata qualche vittoria c’è, come il «definitivo stop alle cosiddette “porte girevoli”» e lo stop alle nomine a pacchetto, «una prassi consolidatasi presso il Consiglio superiore della magistratura che ha consentito alle correnti di stringere accordi per spartirsi i vertici degli uffici giudiziari più influenti». Soddisfatto, invece, il deputato dem Alfredo Bazoli, che ha rivendicato la volontà di non colpire le toghe: «Abbiamo sempre agito all’insegna di due stelle polari: la salvaguardia dei principi costituzionali, e l’interesse dei cittadini italiani a una giustizia efficiente. In nome dei primi, abbiamo fatto da argine a scelte che avrebbero compromesso l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, come la responsabilità civile diretta o il sorteggio per l’elezione dei componenti togati del Csm. In nome invece dell’interesse dei cittadini italiani, abbiamo lavorato per introdurre principi volti ad aumentare l’efficienza, facendo emergere le qualità e i meriti dei magistrati».