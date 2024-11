La Quinta Commissione del Csm ha deliberato all'unanimità di proporre al Plenum le nomine di Luca Ceccanti come nuovo procuratore di Aosta e di Marilù Gattelli come nuovo procuratore aggiunto di Firenze. Sempre all'unanimità sono state votate le proposte di nomine di Costantino De Robbio a nuovo presidente di sezione del tribunale di Rieti, settore penale; Angela Di Girolamo come nuovo presidente del tribunale di Lanciano e Anna Rita Pasca come nuovo presidente di sezione della Corte di Appello di Lecce, settore civile.

Fra le altre proposte di nomine deliberate dalla Commissione che si occupa degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche quella Alberto Ziroldi come nuovo presidente di Sezione gip del tribunale di Bologna; Giuseppe Maralfa come nuovo avvocato generale alla Corte di Appello di Bari e Paola Piccirillo come nuovo presidente di sezione del tribunale di Napoli, settore penale.