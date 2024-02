È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per partecipare al primo concorso pubblico aperto anche ai neolaureati (che non abbiano compiuto 41 anni) per 4 posti da funzionario tecnico informatico, dei quali due specializzati nello sviluppo e due nei sistemi, Area funzionale III^ - livello iniziale, del ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura. Ne dà notizia lo stesso Csm. I requisiti per partecipare al concorso pubblico sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale- 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 2 febbraio 2024 n. 10.