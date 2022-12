PHOTO



Il governo denominato Conte bis affronterà oggi la prima prova di una due giorni nei quali si capirà quale sarà la sua navigazione in Parlamento, in mattinata alla Camera il presidente del Consiglio terrà il suo discorso nel quale illustrerà le linee programmatiche dell'esecutivo. Fuori l'opposizione della Lega e Fratelli d'Italia che, in piazza, continueranno a ribadire la tesi di un governo nato solo da una manovra di palazzo e per volere delle cancellerie europee. Dal rapporto con la Ue all'immigrazione passando per il nodo fondamentale della manovra di bilancio, ii temi che Conte affronterà e sui quali chiederà la fiducia. I numeri ci sono ma il vero scoglio sarà quello di domani al Senato dove i margini di voti favorevoli sono molto più ristretti. Intanto il governo è chiamato subito a confrontarsi con una delle vicende che più hanno caratterizzato le polemiche nel precedente esecutivo gialloverde. La Ocean Viking, nave umanitaria di Sos Mediterranee e Msf ieri ha tratto in salvo 50 persone a largo delle coste libiche e chiede un porto sicuro all'Italia e Malta. Quale sarà l'atteggiamento del nuovo ministro dell'Interno Luciana Lamorgese? Il decreto sicurezza è naturalmente in vigore, nei mesi scorsi Salvini firmava immediatamente il divieto di sbarco in Italia poi ribadito, non senza polemiche, dal dicastero dei Trasporti e Difesa, ma nel programma sottoscritto da Pd e M5S sembrerebbe essere contenuto un diverso approccio anche se la linea della fermezza non è stata messa in discussione. Nel decreto Salvini si dice che il ministro dell'Interno “può” e non “deve” impedire l'arrivo in un porto italiano, una distinzione importante sulla quale verrà giocata la prima partita del Conte bis.