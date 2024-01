Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è arrivato nel primo pomeriggio negli uffici della Procura di Biella dove sarà sentito come testimone nella vicenda del Veglione di Capodanno di Rosazza, dove un proiettile sparato dalla pistola di proprietà del deputato Emanuele Pozzolo di Fratelli d'Italia ha ferito ad una gamba un 31enne.

In mattinata un altro esponente biellese di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale Luca Zani, che pure era presente alla festa, è stato sentito dai Carabinieri di Andorno MIcca. In Procura dovrebbe arrivare anche Davide Zappalà, assessore comunale a Biella, "fedelissimo" di Delmastro e pure presente a Rosazza la notte di san Silvestro. Secondo quanto si è appreso dovrebbero essere quattro in tutto le persone informate sui fatti che verranno ascoltate oggi dalla Procuratrice Teresa Angela Camelio con la Pm Paola Francesca Ranieri.

Tutte le ricostruzioni concordano sul fatto che Delmastro non fosse presente al momento dello sparo, perché intento a caricare la macchina in strada. Una versione confermata dall'agente di scorta che lo accompagnava in quel momento. Gli agenti della polizia penitenziaria presenti alla festa sarebbero stati in tutto quattro, due in servizio e due rientrati per accompagnare a casa Delmastro. Qualcuno di loro, come certamente il caposcorta Pablito Morello, era accompagnato dai familiari: è il caso proprio del 31enne ferito, che è il compagno della figlia di Morello, anch'essa presente con i figli.

Ancora incerti invece i tempi della deposizione di Emanuele Pozzolo: la valutazione che i magistrati devono ancora fare è se attendere gli esiti delle perizie tecniche sui reperti raccolti e inviati al Ris di Parma oppure se sentire subito il parlamentare che, come parte in causa, ha la facoltà di nominare suoi periti che potranno assistere agli accertamenti irripetibili.