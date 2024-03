Quattro parlamentari del Pd tornano a chiedere di costituirsi parte civile nel processo che vede imputato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41bis. Si tratta di Andrea Orlando, Silvio Lai Debora Serracchiani e Walter Verini, la cui istanza era stata già respinta dal gup all’udienza preliminare.

Oggi i legali dei parlamentari Pd hanno rinnovato la richiesta in apertura del processo davanti all’ottava sezione penale di Roma depositando agli atti anche la loro lista testi, tra i quali il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il parlamentare Fdi Giovanni Donzelli. Tra i testi della difesa di Delmastro invece c’è il capo del Dap Giovanni Russo. I giudici si sono riservati di decidere alla prossima udienza fissata per il 2 aprile.

La presidente dell’ottava sezione penale del tribunale di Roma, Paola Roja, dopo aver ascoltato i legali difensori in aula e il pm, ha infatti rinviato l’udienza per l’ammissione delle parti civili e la presentazione delle liste dei testimoni. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, venne rinviato a giudizio dal Gup di Roma Maddalena Cipriani. A luglio scorso, Nel luglio scorso, la Gip Emanuela Attura aveva disposto l’imputazione coatta, per il sottosegretario alla giustizia, dopo che la procura di Roma aveva chiesto l’archiviazione ritenendo l’esistenza oggettiva della violazione, ma senza le prove dell’esistenza dell’ elemento soggettivo, ritenendo che Delmastro fosse consapevole dell’esistenza del segreto.