Alla fine la mossa di Nordio è arrivata: il ministro della giustizia “ha depositato alla Corte di Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti per il cittadino iraniano Abedininajafabadi Mohammad”, l'ingegnere arrestato il 16 dicembre all’aeroporto di Malpensa su ordine degli Stati Uniti. Il caso del cittadino svizzero-iraniano è legato a quella della giornalista italiana Cecilia Sala, liberata dopo 21 giorni di detenzione nel carcere Evin di Teheran.

“In forza dell'art. 2 del trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana possono dar luogo all'estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che, allo stato degli atti, non può ritenersi sussistente - si legge nella nota ufficiale del ministero della Giustizia appena diffusa. - La prima condotta ascritta al cittadino iraniano di ‘associazione a delinquere per violare l'Ieepa’ non trova corrispondenza nelle fattispecie previste e punite dall'ordinamento penale italiano; quanto alla seconda e terza condotta, rispettivamente di ‘associazione a delinquere per fornire supporto materiale ad una organizzazione terroristica con conseguente morte’ e di ‘fornitura e tentativo di fornitura di sostegno materiale ad una organizzazione terroristica straniera con conseguente morte', nessun elemento risulta ad oggi addotto a fondamento delle accuse rivolte emergendo con certezza unicamente lo svolgimento, attraverso società a lui riconducibili, di attività di produzione e commercio con il proprio Paese di strumenti tecnologici avente potenziali, ma non esclusive, applicazioni militari”.

Le autorità giudiziarie Usa, che accusano Abedini d'aver fornito droni e materiali elettronici all'Iran aggirando l'embargo statunitense, ne vorrebbero la sua estradizione. Ma la decisione del governo dovrebbe comportare l’immediata liberazione di Abedini e l’annullamento della procedura di estradizione.

Diversamente da quanto ipotizzato, per ora nessuna richiesta di rogatoria è arrivata dagli Stati Uniti alla procura di Milano per chiedere di poter acquisire il materiale sequestrato all’ingegnere iraniano, al fine di carpirne i “segreti” e ricostruire la rete di contatti internazionali del presunto “ingegnere dei droni” di Teheran. Il cellulare, il pc portatile, pen drive e componentistica elettronica trovati in possesso di Abedini non è nella disponibilità dei magistrati della quinta sezione penale della Corte d'appello di Milano, chiamati a decidere sull'estradizione dello svizzero-iraniano, ma nelle mani della Procura di Milano che ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati dopo l'arresto, assegnato al procuratore aggiunto Eugenio Fusco e al Procuratore Marcello Viola.

Il 38enne esperto di droni, arrestato tre giorni prima della giornalista Cecelia Sala e detenuto nel carcere di Opera, è accusato di terrorismo dagli Usa per aver passato informazioni sensibili ai Pasdaran, servite per un agguato in cui sono rimasti uccisi tre soldati americani in Giordania a gennaio scorso.

Il 15 gennaio era attesa l’udienza davanti alla Corte d’Appello di Milano, che doveva esprimersi sulla sua richiesta di domiciliari avanzata dal difensore Alfredo De Francesco e sulla quale la procura generale aveva dato parere negativo. Abedini, che continua a proclamarsi innocente, è “stanco e provato - ha fatto sapere ieri il suo legale -. Sta spegnendo la televisione perché, quando si vede in tv è sempre affiancato ad azioni di guerra o militari, o comunque ritenuto responsabile di quei poveri ragazzi americani che sono stati uccisi. Questa è una cosa che veramente lo distrugge dal punto vista umano ed emotivo”.

Venerdì mattina è saltata la visita in carcere dell'ambasciatore della Repubblica islamica in Italia, comunque autorizzato a colloqui permanenti con Abedini. “Impegni istituzionali”, spiega l'avvocato che ha colto l'occasione per ribadire di essere “sollevato” per la liberazione di Cecilia Sala ma che non c’è alcun “collegamento" con il caso del suo assistito. A 72 ore dal ritorno a casa della giornalista di Chora Media e Il Foglio, il Ros dei carabinieri conferma di aver acquisito da Sala “dichiarazioni spontanee” su quanto accaduto dal 19 dicembre in Iran e di averle depositate alla Procura di Roma. I militari smentiscono però di aver in corso “indagini” e di “aver ricevuto specifiche deleghe” dagli inquirenti della Capitale parlando di notizie stampa “prive di fondamento”.