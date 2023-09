La Riforma costituzionale presto arriverà in Consiglio dei ministri: “Siamo all'ultima curva prima di tagliare il traguardo. Sono fiduciosa che questa volta si farà”. Parola del ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, oggi intervenuta alla festa di Italia viva a Santa Severa.

“Sono ottimista – ha aggiunto -. Ho fatto un largo giro di consultazioni e ho messo a terra tutte le criticità e anche le possibili soluzioni per avere una maggiore condivisione possibile”. Da questo punto di vista “siamo abbastanza vicini al ddl Renzi sull'elezione diretta del premier”, ha aggiunto Casellati, ribadendo la necessità di perseguire gli obiettivi dell'elezione diretta del capo dell'Esecutivo e della stabilità.

“I due pilastri su cui si regge la nostra riforma sono l'elezione diretta e la stabilità”, ribadisce l’ex presidente del Senato. La quale si dice “stupita da chi dice che sarebbe un affronto alla Costituzione”, ha aggiunto Casellati, “perché il parlamentarismo delineato dalla Costituzione non ha raggiunto l'obiettivo della stabilità”. Ha quindi osservato che in “75 anni di storia abbiamo avuto 68 governi con la durata di 14 mesi. Non si può far nulla, non ci può essere una credibilità internazionale, non si possono programmare investimenti”.